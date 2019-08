Esporte Suspensões e lesões aumentam desafio do Goiás diante do Bahia Clube esmeraldino pode ter até sete desfalques para o jogo deste domingo (18), na Fonte Nova

O Goiás não terá vida fácil diante do Bahia, no domingo (18), às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contando suspensões e lesões , o time esmeraldino pode ter até sete desfalques para o duelo. O atacante Kayke, os meio-campistas Geovane e Léo Sena e o zagueiro Yago receberam o terceiro cartão amarelo diante do Vasco, neste domin...