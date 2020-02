Esporte Suspeitos de matar torcedor do Goiás vão a júri popular Juiz argumentou que os disparos contra Matheus Capuzo Lourenço Martins foram feitos em local público e, por isso, a acusação merece ser apreciada pelo conselho de sentença

A 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia determinou que os homens acusados de terem matado o torcedor do Goiás Matheus Capuzo Lourenço Martins. O crime ocorreu no dia 25 de agosto de 2018, na Avenida Perimetral, esquina com a Avenida Goiás Norte, no Jardim Diamantina, em Goiânia. Marcos Henrique Rodrigues Oliveira, José A...