Esporte Surpresa do Estadual, Jaraguá monta elenco para até três competições Com classificação às quartas de final garantida para a edição do Estadual do ano passado, o Gavião da Serra já olha para o Goianão 2021 e sonha com vagas em competições nacionais

Principal surpresa do Goianão 2020, o Jaraguá entra em campo nesta quarta-feira (13), contra o Iporá, já de olho na próxima fase da competição estadual. Vice-líder da 1ª fase, com 20 pontos, o Gavião da Serra teve de montar um novo elenco para o retorno do campeonato, mas espera manter o bom desempenho das primeiras dez rodadas, no início do ano passado. O elenc...