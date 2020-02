Esporte Surfe: estreante de 23 anos arranca maior nota do evento com tubo incrível em Noronha Edgard Groggia somou 9,57 pontos e garantiu a maior nota da competição até o momento

O surfista Edgard Groggia, de Santos, litoral sul de São Paulo, pode definir a sua estreia no QS (a divisão de acesso do Circuito Mundial) como inesquecível. Com um tubo incrível no quarto dia de competições do Oi Hang Loose Pro Contest, em Fernando de Noronha, ele somou 9,57 pontos e garantiu a maior nota da competição até o momento. O atleta de 23 ...