Esporte Suposta vítima de Neymar afirma que foi agredida após sugerir uso de preservativo Segundo fonte próxima à mulher, o pedido teria atrapalhado o desempenho do jogador, provocando sua ira

A suposta vítima de Neymar, marcou depoimento para esta quinta-feira (6), às 16h, na 6ª DPM, em São Paulo, momento em que também dará coletiva de imprensa. A informação foi obtida pela coluna de Sonia Racy, do Estadão, que também divulgou detalhes do suposto crime, ouvidos de fonte próxima à mulher, sobre as razões do suposto crime de estupro e lesão corporal grave. E...