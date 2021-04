Esporte Superliga B: por 3 sets a 1, Anápolis Vôlei sai na frente do Vila Nova nas quartas

O Anápolis Vôlei venceu o Vila Nova/Universo, na noite desta quarta-feira (31), na primeira partida das quartas de final da Superliga B de Vôlei. As parciais foram de 28-26, 25-18, 21-25 e 25-21. O jogo foi disputado em uma das quadras do Laboratório de Capacitação do Centro de Excelência do Esporte depois de um período de paralisação das equipes por causa da suspensão d...