Esporte Superliga B: Anápolis Vôlei perde jogo decisivo e não conquista acesso No confronto, equipe goiana saiu na frente ao vencer o primeiro jogo, mas foi derrotada nas duas partidas fora de casa

No jogo de desempate da série semifinal da Superliga B, o Anápolis Vôlei não conseguiu vencer um set sequer e perdeu para o Brasília/Upis por 3 sets a 0 neste domingo (11), no Sesi Taguatinga (DF). As parciais foram de 25/21, 25/20 e 25/18. A derrota colocou fim ao objetivo de acesso à principal competição de vôlei do País. Com a vitória, o time brasiliense conqui...