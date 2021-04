Esporte Superliga B: Anápolis sai na frente na briga por vaga na elite do vôlei Se vencer o segundo jogo da série melhor de três, time goiano estará classificado para a final e para a principal competição de vôlei do País

O Anápolis Vôlei saiu na frente na luta por um lugar na Superliga. No jogo que abriu a semifinal da Superliga B, a equipe goiana venceu o Brasília Vôlei/Upis, do Distrito Federal, no tie-break. Na noite desta quinta-feira (8), no Ginásio Newton de Faria, o time da casa ganhou por 3 sets a 2 (22/25, 25/23, 25/20, 22/25 e 15/10). Agora, a equipe goiana está a uma ...