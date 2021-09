Esporte Superior durante toda a partida, América-MG bate o Athletico em casa Na próxima rodada, o time mineiro visita o Corinthians no domingo (19), às 18h15, enquanto os paranaenses recebem o Juventude no sábado (19), às 18h45

Na partida que abriu o returno do Campeonato Brasileiro, o América-MG foi superior ao Athletico durante todo o tempo na tarde deste sábado (11). Mas a equipe da casa só conseguiu balançar as redes da Arena Independência após o intervalo. Felipe Azevedo e Lucas Kal marcaram os gols que deram aos mineiros a vitória por 2 a 0 pela 20ª rodada. Apesar do triunfo, o Coel...