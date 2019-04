Esporte Superior, Atlético abre Segundona nacional com vitória em Sorocaba Com vitória por dois gols, Dragão pula na ponta da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Menos de uma semana após conquistar o título do Estadual, o Atlético foi vitorioso novamente, na estreia na Série B do Brasileiro. Mesmo fora de casa, o Dragão venceu o São Bento, por 3 a 1, em Sorocaba (SP), no Estádio Walter Ribeiro, onde teve domínio do jogo, apesar de ter cometido alguns erros defensivos. Mas confirmou o favoritismo diante de um adversário q...