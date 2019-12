Esporte Supercopa do Brasil será disputada em Brasília Flamengo e Athletico-PR se enfrentam em torneio que coloca, frente a frente, vencedores da Série A do Brasileirão e Copa do Brasil 2019

Novidade do calendário do futebol brasileiro para 2020, a Supercopa do Brasil já tem sede e data para acontecer. Nesta segunda-feira (23), a CBF confirmou que o estádio Mané Garrincha, em Brasília, receberá o duelo entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro, e Athletico-PR, vencedor da Copa do Brasil, no dia 16 de fevereiro, um domingo pela manhã, às 11 horas. ...