Esporte SuperBike promete cuidados e emoção na etapa de Goiânia Principal evento da motovelocidade no Brasil inicia 2ª etapa com protocolo de segurança e sem público

Assim como ocorreu nas provas de Stock Car, Copa Truck, Marcas e Pilotos e Turismo Nacional, o autódromo de Goiânia não terá público no próximo final de semana para disputa da 2ª etapa do SuperBike Brasil 2020, considerado o maior campeonato de motovelocidade das Américas e um dos principais do Mundo.A abertura da temporada foi realizada em Interlagos, em São Paulo, no di...