Esporte Superbike Brasil volta, em dose dupla, ao Autódromo de Goiânia Capital recebe 6ª e 7ª etapas da temporada, em setembro e outubro; classificação mostra muito equilíbrio na briga pela liderança

O Autódromo de Goiânia volta a ser a casa do Superbike Brasil. A capital recebe as duas próximas corridas da maior competição de motovelocidade do país. A primeira das provas, equivalente a 6ª etapa, será no domingo (22). A 7ª das 9 etapas será no dia 20 de outubro. A categoria principal tem uma disputa acirrada pela liderança da classificação. Alex Barros, que já...