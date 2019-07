Esporte SuperBike Brasil inicia trabalhos em Goiânia para 4ª etapa da temporada Categoria, uma das maiores do País, terá oito disputas neste fim de semana na capital

O autódromo de Goiânia será palco, neste fim de semana, da 4ª etapa do SuperBike Brasil, uma das principais competições de motovelocidade do País. As máquinas já aceleraram nesta quinta-feira (11) em um treino extra. A partir desta sexta-feira (12), às 7h, começam os treinos livres para prova no circuito goianiense. Tanto na sexta-feira, como no sábado (13)...