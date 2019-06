Esporte Superação marca campanha do Iporá Único clube goiano vivo no torneio, Lobo Guará fez três jogos sem ter goleiro entre reservas

Dos quatro clubes goianos que seguem na disputa em divisões do Brasileiro, três - Atlético, Goiás, Vila Nova - treinam durante a pausa à disputa da Copa América. Um deles, no entanto, está vivendo momentos decisivos na Série D. O Iporá segue em construção de memorável jornada na competição. O Lobo Guará está a quatro jogos de conquistar acesso à Série C nacional. Até...