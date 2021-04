Esporte Sul-Americana: quem está no grupo do Atlético-GO É a segunda participação do Dragão na competição internacional

Newell's Old Boys-ARG, Palestino-CHI e o eliminado do confronto entre Libertad-PAR e Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, serão os adversários do Atlético-GO na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021. (VEJA OS GRUPOS ABAIXO) O sorteio das oito chaves da competição foi realizado nesta sexta-feira (9), na sede da Conmebol, em Luque, no Parag...