Esporte Sul-Americana: Libertad vence, passa Atlético-GO e volta à liderança Time paraguaio ganha do Newell's e vai aos 9 pontos, um a mais do que o Dragão. Dois primeiros da chave se enfrentam em Goiânia, na próxima quarta (19)

O Libertad venceu o Newell's Old Boys, na noite desta quinta-feira (13), por 1 a 0 e reassumiu a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, deixando o Atlético-GO em 2º lugar. Agora com 9 pontos, o clube paraguaio tem 1 ponto a mais do que o Dragão, vice-líder com 8. O Atlético-GO ficou no empate sem gols com o Palestino-CHI no Accioly, na noite da última quarta (12). Com isso, tinha colocado em risco a lideran...