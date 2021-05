Esporte Sul-Americana: Atlético-GO empata com Newell's e é eliminado invicto Clube goiano termina fase de grupos do torneio internacional em 2º lugar do Grupo F

Na segunda vez em que participa da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO deixa o torneio continental com gosto amargo pelos tropeços em casa e a repetição do resultado que foi a marca do clube na disputa do torneio continental - empate. Na 6ª e última rodada do Grupo F da Sul-Americana, o Dragão só empatou diante do Newell's Old Boys por 1 a 1, na noite desta terça-feira (...