Esporte Sul-Americana: Atlético-GO convoca 22 atletas e time vestirá novo uniforme Dragão estreia nesta terça-feira (20) diante do Newell's Old Boys, da Argentina, no Accioly

O Atlético-GO terminou a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana na tarde desta segunda-feira (19), no CT do Dragão. O técnico Jorginho disse, na entrevista coletiva, que usaria o treinamento para fazer ajustes ofensivos e defensivos. O treinador relacionou 22 jogadores à partida desta terça-feira (20), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. São 29 inscri...