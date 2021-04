Esporte Sul-Americana: a nova experiência para o Atlético-GO Dragão vai iniciar segunda participação na competição internacional. Relembre como foi a primeira

O Atlético-GO inicia, nesta terça-feira (20), a segunda participação na Copa Sul-Americana. O Dragão receberá, no Estádio Antônio Accioly, o Newell ‘s Old Boys (Argentina), um clube tradicional na América do Sul. Em novos formato e regulamento, a competição continental é um desafio para o projeto atleticano de crescimento e expansão. É uma situação diferente de nove anos at...