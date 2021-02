Esporte Sucesso no Palmeiras faz Portugal olhar para Abel com admiração inédita Ao conduzir o Palmeiras à conquista de sua segunda Libertadores, o português de 42 anos viu o seu nome ressoar do outro lado do oceano como nunca antes em sua carreira

Nas últimas semanas, com o agravamento da pandemia, tornou-se comum ver na TV ambulâncias enfileiradas na porta de hospitais em Portugal. Uma imagem do último sábado (30), no entanto, destoava nos telejornais. Não era apenas a aglomeração em um boteco no Rio de Janeiro que chamava a atenção. Nem mesmo a ausência quase completa de máscaras. Ou ainda a abundância de cam...