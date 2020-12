O futebol goiano celebra o bom desempenho e resultados conquistados pelas equipes do Estado na Série D. Aparecidense, Goiânia e Goianésia estão entre os 16 clubes que seguem em busca do acesso à Série C de 2021. Para representantes das equipes e da Federação Goiana de Futebol (FGF), o segredo para o sucesso goiano na competição nacional se deve ao bom trabalho, dentro e fora de campo, além do nível do Estadual.

“Acredito muito na qualidade do Campeonato Goiano. Os três times mantiveram praticamente as bases que iniciaram o Estadual e nosso campeonato estava bastante disputado. Como nos preparamos para o Goiano, mantivemos os elencos para a Série D. Isso elevou a qualidade dos times no Nacional, foi fundamental para que nossos times conseguissem os bons resultados”, analisou o presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia, que crê que o Azulão do Vale pode conquistar o acesso e se inserir em um calendário anual.

Dos três representantes do Estado, Aparecidense e Goiânia estão entre as cinco melhores campanhas na soma de todas as fases da Série D - o Camaleão é o 4º colocado e o Galo é o 5º; a diferença entre os times, que somam 32 pontos, é no saldo de gols: 21 a 11, para a equipe de Aparecida de Goiânia. O Goianésia é o 13º da lista dos 16 melhores, com 26 pontos.

“Isso demonstra a força do futebol goiano em nível nacional. Um diferencial é nosso comprometimento com o clube e, no nosso caso, a forma de administração. Acredito que chegamos no momento de colher os frutos de todo o trabalho já feito”, opinou Elvis Mendes, presidente da Aparecidense, time goiano de melhor campanha na Série D até aqui.

“Conseguimos montar um time competitivo, temos um elenco qualificado em que o treinador (Thiago Carvalho) conta com várias opções de alto nível. Não temos 11 titulares, mas sim 20 jogadores que estão em alto nível”, salientou o dirigente, que dedica a campanha da Aparecidense ao ex-diretor de futebol, João Rodrigues, o Cocá, que morreu por causa de complicações da Covid-19, em outubro, e ao presidente de honra do clube, Maguito Vilela, que segue internado em São Paulo, também com complicações causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Na opinião do presidente da FGF, André Pitta, a seriedade do trabalho fora de campo tem como resultado as boas campanhas das equipes goianas na Série D. “O resultado flui quando o trabalho é feito com seriedade. Isso traz confiança maior para nossos clubes futuramente poderem ter o interesse e representar bem (o futebol goiano) no Campeonato Brasileiro da Série D”, disse o dirigente, que tem acompanhado os jogos de Aparecidense, Goiânia e Goianésia nos estádios.

“A expectativa é subir, não só chegar nesta fase. É importante (ter três representantes entre os 16 melhores), mas não adianta chegar até aqui. A federação está acompanhando, estive ontem (domingo) em Brasília, no Gama e Goianésia, o Ronei (Ferreira, vice-presidente) estava em Aparecida (no jogo da Aparecidense), fui no Olímpico no jogo do Goiânia, no sábado. Estamos próximos desses jogos para dar apoio e na torcida para ter mais clubes na Série C ano que vem”, salientou André Pitta.

Quem estreia na Série D é o Goiânia. O Galo está há 11 jogos sem perder na competição e o presidente Alexandre Godoi reforça a torcida pelos coirmãos, além de ver a montagem do elenco como fator que explica o sucesso do time alvinegro em sua primeira disputa na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro.

“Ter três equipes entre os 16, depois de uma fase de grupos que contou com 64 times, é bom para o Estado e nosso futebol. Fico contente de ver os goianos bem. Espero que possamos ir longe, junto com Aparecidense e Goianésia. É nosso objetivo subir para a Série C, espero que tudo dê certo. Montamos uma equipe, não só um time. O Goiânia está voltando aos cenários goiano e nacional. Estamos felizes por representar bem o futebol goiano, estamos entre os cinco melhores, mas não vale nada agora. Temos de conquistar o acesso. Passar pelo Novorizontino, avançar à outra fase, aí sim concluir nosso objetivo”, disse o presidente do Goiânia, Alexandre Godoi.

Os 16 das oitavas da Série D

Goiás é o estado que mais clubes tem na fase



Goiás: Aparecidense, Goianésia e Goiânia

São Paulo: Novorizontino e Mirassol

Rio Grande do Norte: América e Globo

Acre: Galvez

Amazonas: Fast

Ceará: Floresta

Distrito Federal: Brasiliense

Maranhão: Juventude Samas

Pernambuco: Salgueiro

Piauí: Altos

Rio Grande do Sul: São Luiz

Santa Catarina: Marcílio Dias