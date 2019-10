Esporte Sucesso em 2018, Goiânia volta a receber etapa do principal evento de rodeio do mundo Professional Bull Riders (PBR) acontece nesta sexta-feira (18) e sábado (19), no Goiânia Arena

Goiânia recebe novamente mais uma etapa do Monster Energy PBR (Professional Bull Riders) 2019, maior evento de montaria em touros do mundo. O rodeio acontece nesta sexta-feira (18) e sábado (19), no Goiânia Arena. Entre os nomes confirmados para disputar pontos na etapa de Goiás, que são válidos para a etapa mundial da categoria, que ocorre nos Estados Unidos...