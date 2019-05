Esporte Substituto na zaga exalta respeito

Desde que Wesley Matos lesionou o joelho, na partida de volta contra o Bragantino-PA, pela Copa do Brasil, a dupla de zaga do Vila Nova é formada por Patrick e Philipe Maia. Apesar da ausência do capitão, a dupla apresentou bom desempenho nos jogos contra Juventude, pela Copa do Brasil, e Paraná, na estreia da Série B. Substituto de Wesley Matos, Patrick comemorou a se...