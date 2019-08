Esporte Substituído por "incômodo", Tinga lamenta que estreia no Vila não tenha sido com vitória Jogador relatou que busca melhor forma física e celebrou vontade do grupo, que está comprometido em tirar o Tigre da zona de rebaixamento

O volante Tinga, de 28 anos, fez sua estreia com a camisa do Vila Nova no empate diante do Cuiabá, 0 a 0, no Estádio Olímpico, na última terça-feira (27). O jogador teve de ser substituído devido a um incômodo muscular, mas considerou como boa sua primeira partida pelo Tigre e está confiante em uma volta por cima do time colorado na Série B do Campeonato Brasileiro. “Senti um inc...