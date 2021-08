Esporte Substância anabolizante em antidoping causa corte de Tandara das Olimpíadas Por decisão do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Tandara foi cortada do grupo ainda nesta sexta e viajou de volta ao Brasil

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) divulgou nesta sexta-feira (6) que a jogadora de vôlei Tandara, 32, foi pega com a substância Ostarina em exame antidoping realizado no último dia 7 de julho, no Brasil. A Ostarina, proibida em competição e fora dela, pertence à classe S1 da lista de substâncias proibidas pela Wada (Agência Mundial Antidoping), sendo ...