Esporte Subiu! Aparecidense empata com o Uberlândia e conquista inédito acesso à Série C Camaleão ficou no 1 a 1 com o time mineiro e garantiu o primeiro acesso nacional da história do clube goiano

A Aparecidense empatou por 1 a 1 com o Uberlândia pelo jogo da volta das quartas de final da Série D e conquistou, neste sábado (16), o inédito acesso à Série C. A ascensão de Divisão do Camaleão no Campeonato Brasileiro foi confirmada no estádio Aníbal Batista de Toledo. Negueba, aos 41 minutos do 2º tempo, fez o gol da equipe de Aparecida de Goiânia, e Daniel Ribeiro, de...