Esporte Suécia se vinga de final olímpica, despacha a Alemanha e vai à semi do Mundial De virada, suecas vencem alemãs e enfrentam a Holanda na semifinal do torneio

A Suécia bateu a Alemanha por 2 a 1, de virada, neste sábado, e garantiu a última vaga nas semifinais do Mundial de Futebol Feminino, que está sendo disputado na França. O jogo disputado em Rennes marcou a quinta qualificação das suecas para esta fase na história do torneio. De quebra, ainda representa uma vingança para as suecas, que, há três anos, no Rio de Janeiro, p...