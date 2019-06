Esporte Suécia e Estados Unidos vencem fácil e vão às oitavas do Mundial Feminino

As seleções de Suécia e Estados Unidos confirmaram o favoritismo no Grupo F e se garantiram com antecedência nas oitavas de final do Mundial Feminino com vitórias fáceis neste domingo. Em compromissos válidos pela segunda rodada, as suecas atropelaram as tailandesas por 5 a 1 e as norte-americanas venceram as chilenas por 3 a 0. Em Nice, a Suécia não encontrou qualqu...