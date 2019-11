Esporte Suécia assegura vaga na Eurocopa com triunfo sobre Romênia e Espanha faz 7 Pelo Grupo F, Espanha e Suécia garantem vaga na competição, com uma rodada de antecedência

Com uma rodada de antecedência, o Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa já tem os seus dois classificados para a próxima edição do torneio continental. Após a Espanha obter a sua vaga em outubro, a Suécia assegurou a sua presença no torneio ao derrotar a Romênia por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Bucareste. O confronto era decisivo, pois as seleções estavam sep...