Esporte Suárez se recupera de lesão e pode reforçar Barcelona no reinício do Espanhol Jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito em 12 de janeiro. Primeiro duelo do time catalão no retorno da La Liga será contra o Mallorca, no dia 13 de junho

Luis Suárez está pronto para voltar aos gramados. O atacante uruguaio foi liberado pelo departamento médico do Barcelona após 147 dias se recuperando de uma lesão no joelho direito e recebeu o aval para voltar a jogar. A primeira partida do time catalão no reinício do Campeonato Espanhol após a paralisação pela pandemia do novo coronavírus está marcada para o 13 d...