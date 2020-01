Esporte Suárez passará por cirurgia no joelho direito e vai desfalcar o Barcelona O atacante uruguaio disputou 23 partidas nesta temporada pelo Barcelona e marcou 14 gols, sendo 11 no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões

O Barcelona informou neste sábado que o atacante Luis Suárez será submetido a uma cirurgia no joelho direito e desfalcará a equipe espanhola nas próximas semanas. Segundo o clube catalão, a operação será neste domingo, com o médico Ramón Cugat. A cirurgia em questão é para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito do jogador. O Barcelona deve informar o tempo de ...