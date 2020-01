Esporte Suárez passa por cirurgia no joelho direito e desfalca Barcelona por até 4 meses Atacante passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco externo do joelho direito, sofrida na derrota por 3 a 2 para o Atlético de Madrid, na última quinta-feira (9)

Os torcedores do Barcelona receberam uma péssima notícia neste final de semana. Como já havia sido anunciado pelo clube catalão no dia anterior, o atacante uruguaio Luis Suárez operou o joelho direito neste domingo, em Barcelona, mas o tempo de recuperação é bem maior do que as seis semanas inicialmente previstas. O jogador terá de ficar fora dos gramados por pelo menos q...