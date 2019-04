Esporte Suárez e Messi marcam, Barça bate Atlético, abre 11 pontos e põe a 'mão na taça' Com o resultado, o time catalão chegou a 73 pontos, 11 à frente da equipe treinada pelo argentino Diego Simeone

Com gols de Luis Suárez e Lionel Messi no fim da partida, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0, neste sábado (6), no Camp Nou, e aumentou sua gordura na liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time catalão chegou a 73 pontos, 11 à frente da equipe treinada pelo argentino Diego Simeone, e já pode dizer que está com a "mão na taça" da competição. ...