Suárez diz que Neymar queria 'fazer de tudo para voltar' ao Barcelona

O atacante Luis Suárez revelou que o amigo Neymar queria "fazer de tudo" para voltar ao Barcelona, time de onde saiu para defender o Paris Saint-Germain em 2017. O jogador uruguaio disse ter conversado com o atacante brasileiro em um grupo de Whatsapp, que conta também com a presença de Lionel Messi. "Neymar decidiu que sair do PSG era o melhor para ele. E a decisão...