Esporte Stroll surpreende e garante pole no GP da Turquia; Hamilton larga em 6º O bom resultado adquirido pelos pilotos da Racing Point - Pérez larga em 3º - foi devido ao fato do desempenho de seus pilotos com o pneu intermediário

Em uma classificação muito complicada com pouca aderência em um asfalto novo e chuva, Lance Stroll, da Racing Point, surpreendeu e garantiu a pole position e vai largar na frente no GP da Turquia. O piloto fez o tempo de 1:47.765. Max Verstappen vai largar em segundo e Sérgio Pérez em terceiro, na corrida que pode decidir o heptacampeonato de Lewis Hamilton. Para ser c...