Esporte Stock Car terá temporada com novidades no regulamento Organização precisou fazer alterações devido a pandemia, mas algumas mudanças já estavam confirmadas: como a principal, dos novos modelos de carros

Goiânia será palco da abertura da temporada da Stock Car no próximo domingo (26), que começa com novidades no regulamento e mudanças que serão percebidas pelos fãs do automobilismo. Desde o calendário, ao tempo de corridas e novos modelos de carros são algumas situações novas que marcam o início da categoria em 2020, após atraso de quase cinco meses por causa da suspensão...