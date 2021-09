Esporte Stock Car terá disputa quente demais em Goiânia Bicicleta na sauna e ar condicionado no capacete estão entre os recursos utilizados pelos pilotos para suportar as altas temperaturas nas corridas em Goiânia neste fim de semana

Com previsão de 60 graus na pista e 37 graus ambiente, os pilotos da Stock Car disputam, neste final de semana, as etapas 8 e 9 da temporada no autódromo de Goiânia. A alta temperatura é mais um obstáculo que os competidores terão no retorno da categoria depois de pausa de 40 dias. Ar condicionado no capacete, muitos líquidos antes das corridas e até blusa com venti...