Stock Car proíbe participação de pilotos estrangeiros na primeira etapa em Goiânia

A organização da Stock Car emitiu nesta quinta-feira (12) um comunicado em que proíbe a participação de pilotos estrangeiros durante a primeira etapa da Corrida de Duplas, que acontece no dia 29 de março, em Goiânia. A medida é reflexo da disseminação do novo coronavírus pelo mundo. De acordo com a organização a Vicar está monitorando a situação visando minimizar o impa...