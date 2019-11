Seis jovens pilotos, praticantes de Kart, foram selecionados pela Stock Car para passar por aulas e técnicas oferecidas pela Stock Car. Os garotos escolhidos têm entre 15 e 17 anos e realizarão, em Goiânia, segunda etapa do aprendizado, que começou em Velo Città, pista de Mogi Guaçu, município de São Paulo.

As atividades terão início, no sábado (23), sob coordenação do diretor da Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Binho Carcasci. Na programação, está previsto aulas e instruções técnicas que serão ministradas pela Stock Car.

“O conteúdo teórico e as aulas práticas que eles receberão a partir do próximo final de semana será usado para avalia-los. São todos jovens bastante competitivos e inteligentes. Justamente por isso são esportistas destacados. Será interessante assistir a essa disputa pela premiação, que será definida na fase final, em Interlagos”, disse Binho Carcasci.

A última fase para os jovens será na próxima e última etapa da Stock Car, em Interlagos, no dia 15 de dezembro. O vencedor da avaliação final terá direito a uma bolsa para investir na continuidade da carreira na categoria Stock Light.

A Academia selecionou os melhores colocados nos maiores campeonatos, são eles: Pedro Souza, 15 anos, Vice-Campeão Brasileiro 2018; João Matos, 16 anos, Campeão da Copa Brasil 2018; João Bertoluzzi, 16 anos, Campeão Gaúcho (2017) e Catarinense (2018); Richard Annunziata, 17 anos, Campeão da Copa Brasil 2018; Stefano Marins, 17 anos, Campeão da Top Kart Brasil 2015; e Zezinho Muggiati, 16 anos, Campeão Brasileiro 2019.