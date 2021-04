Esporte Stock Car: Por cinco milésimos, Cacá Bueno crava pole position em Goiânia Pentacampeão da categoria, Cacá Bueno registra tempo mais rápido e confirma bom início de temporada

Pentacampeão da Stock Car, o piloto carioca Cacá Bueno, de 44 anos, registrou o tempo mais rápido do treino classificatório deste sábado (24) na primeira etapa da temporada de 2021 da Stock Car, no Autódromo de Goiânia. A pole position foi conquistada no detalhe, pois Cacá Bueno superou Daniel Serra pela diferença de apenas cinco milésimos de segundo. No primeiro fim de...