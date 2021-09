Esporte Stock Car: piloto goiano está bem, não teve fratura e passa a noite em observação Raphael Teixeira foi encaminhado a um hospital para exames detalhados e vai passar a noite em observação

Após acidente no início da primeira corrida da Stock Car deste sábado (18), no autódromo de Goiânia, o piloto goiano Raphael Teixeira teve uma luxação no dedo da mão e sente dores na canela e nas costas. Em sua estreia na categoria, Raphael Teixeira foi um dos dez carros no acidente que marcou a primeira corrida da 8ª etapa. A Stock Car faz mais duas corridas na capital n...