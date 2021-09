Esporte Stock Car não terá público em Goiânia, mesmo com liberação Organização explicou que não há tempo hábil para fazer logística para que as etapas 8 e 9 sejam disputadas com a presença de torcedores no autódromo de Goiânia

As etapas 8 e 9 da Stock Car, que serão disputadas em Goiânia no próximo sábado (18) e domingo (19), não terão a presença de torcedores. Responsável pela organização do campeonato, a Vicar informou ao POPULAR que não há tempo hábil para organizar a logística para que o autódromo receba público no final de semana. "Infelizmente, neste momento não há tempo para fazer to...