Esporte Stock Car inicia desembarque em Goiânia para etapa do fim de semana Antes dos carros acelerarem na pista do autódromo goiano, uma série de eventos será realizada pelo estafe da categoria e pelas equipes

A estrutura para a disputa da 3ª etapa da Stock Car 2019 já começou a ser montada no Autódromo Internacional de Goiânia. No próximo fim de semana, a categoria, que é considerada uma das principais do automobilismo do País, chega à capital goiana pela primeira vez neste ano, já que a temporada ainda vai ter outra corrida, a penúltima desta temporada, prevista para a cidade, ...