Esporte Stock Car: Goiânia vê vitória dupla de Ricardo Maurício Duas corridas completaram a programação do fim de semana da categoria no autódromo da capital

Ricardo Maurício venceu as duas corridas da 9ª etapa da Stock Car, neste domingo (19), no autódromo de Goiânia. O piloto largou na frente na primeira corrida, depois de fazer a pole e liderar o grid, e venceu. Na segunda corrida, por causa da vitória, largou em 10º. Ainda assim, fez prova agressiva e ganhou também a segunda prova do domingo. Na primeira corrida, Allam ...