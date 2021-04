Esporte Stock Car faz alteração, e Goiânia abre temporada da categoria Prova está prevista para ser disputada no dia 25 de abril e também terá a disputa da Stock Light. Um novo calendário será divulgado pela organização das categorias

A Vicar, organizadora da Stock Car, realizou uma alteração no calendário da categoria e o Autódromo de Goiânia será palco da abertura da temporada 2021. A prova será disputada no dia 25 de abril com horário a ser divulgado. Também está prevista o início da temporada da Stock Light, que terá a presença do piloto goiano Raphael Teixeira. Por causa da pandemia da Covid-19, a...