Stock Car em imagens: confira galeria de fotos do início da temporada 2020

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o início da Stock Car demorou quatro meses a mais do previsto para começar. O calendário da principal categoria do automobilismo brasileiro teve sua abertura em Goiânia. Neste sábado (25), o autódromo Ayrton Senna foi palco dos primeiros treinos da temporada 2020, o piloto Ricardo Zonta larga na frente. Estava com saudades? Abaixo, confira imagens para amenizar. Detalhe, no 'novo normal' os pilotos vão usar máscaras na entr...