Esporte Stock Car descarta início da temporada antes de julho e cogita provas sem público Anteriormente, a Stock havia adiado as duas primeiras etapas do campeonato, a Corrida de Duplas, em Goiânia, em 29 de março, e a prova do Velopark, em 12 de abril

A temporada da Stock Car não começará antes de julho. Nesta quarta-feira, a Vicar, a organizadora da principal categoria do automobilismo nacional, comunicou que não trabalha mais com a possibilidade de realizar provas no primeiro semestre de 2020 e cogita fazer corridas sem a presença de público. "A Stock Car também vive a expectativa de poder voltar às suas ati...