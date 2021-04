Com quase um mês de atraso após o adiamento da 1ª etapa, a Stock Car dará início à temporada 2021 neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Motivos não faltam para deixar a expectativa elevada de um campeonato equilibrado, marcado por estreias de pilotos consagrados, como Felipe Massa e Tony Kanaan, mudanças no regulamento e disputa particular de dois tricampeões e companheiros de equipe, Ricardo Maurício e Daniel Serra, em busca do quarto título na principal categoria do automobilismo nacional.

A Stock Car terá novo formato em 2021. Serão 12 etapas, a princípio em seis sedes, com duas provas por final de semana, somando 24 corridas na temporada. Uma novidade é que não haverá intervalo entre as corridas, a primeira terá duração de 25 minutos. Após o término, uma volta para realinhamento será feita para o início imediato da segunda prova, que terá 20 minutos, com inversão do grid a partir dos dez primeiros colocados.

“Serão corridas mais acirradas, não vai dar para cozinhar muito e tomar a decisão só na prova. Os carros vão precisar estar melhores na classificação porque, agora, só temos um pit stop na primeira corrida. Aquele jogo de ‘não larguei bem na primeira, vou fazer estratégia para segunda’, este ano complicou um pouco. Sem parar no intervalo das corridas, acho que exigirá de nós na parte física e para o próprio equipamento será mais desgastante. Vai ser bem dinâmico e com emoção”, analisou o atual campeão Ricardo Maurício, que é tricampeão da Stock Car, assim como seu companheiro na equipe Eurofarma RC, Daniel Serra.

A equipe paranaense é a maior vencedora da Stock Car, com nove títulos - é a atual tetracampeã. Além da disputa particular entre Ricardo Maurício e Daniel Serra, os pilotos tentarão manter o domínio da Eurofarma RC na categoria.

“As coisas precisam ensaiar. Dependemos de uma boa variável, bom acerto de carro, bom trabalho do piloto, da equipe, bom pit stop, acertar na calibragem do pneu, ter boa estratégia e ter sorte. Tudo precisa encaixar. O mais importante será levar os dois carros até a última etapa na disputa do campeonato”, comentou Ricardo Maurício, que venceu em Goiânia, na campanha do título de 2020.

A Stock Car nesta temporada terá grid com 32 pilotos. Quatro são estreantes: Christian Hahn, Gustavo Frigotto e as estrelas Felipe Massa, que tem 269 Grandes Prêmios, 11 vitórias e um vice-campeonato na Fórmula 1, e Tony Kanaan, único brasileiro campeão da Fórmula Indy, que também soma uma vitória na histórica 500 milhas de Indianápolis.

Será o primeiro ano que Felipe Massa e Tony Kanaan vão participar da Stock Car em uma temporada completa. Eles já correram na categoria, mas como convidados. Tony participou da Corrida do Milhão em 2012, Massa competiu na Corrida de Duplas ao lado de Cacá Bueno e na Corrida do Milhão, ambas em 2018 - neste domingo, o ex-competidor da Fórmula 1 estreia na Stock Car no dia em que completará 40 anos.

“O campeonato será bem disputado, como todos os anos. Com o grid cheio e mudanças no regulamento, vamos ver como será o comportamento de cada piloto nas corridas 1 e 2. Mesmo com mudanças, a temporada será bastante disputada”, avisa o piloto Daniel Serra, que venceu as duas etapas de Goiânia em 2018, ano em que conquistou o segundo título do seu tricampeonato da Stock Car.

Serra falou sobre o circuito. “Goiânia é uma pista que a gente já correu tanto que não tem muito segredo. Todo mundo conhece muito bem, todos os pilotos. O calor sempre atrapalha, mas é para todos”, comentou o competidor do carro 29.

A Stock Car terá classificação neste sábado (24), a partir das 15h05, com corridas no domingo (25). A primeira será às 15h10 e a segunda às 15h43. A etapa de Goiânia terá transmissão do Sportv e da TV Band. Por causa da pandemia da Covid-19, o autódromo não terá acesso para o público.