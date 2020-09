Esporte Stock Car confirma calendário, com nova etapa em Goiânia Temporada 2020 será disputada com 12 etapas, sendo nove a serem disputadas. Além de Goiânia, São Paulo, Mogi Guaçu, Londrina, Coritiba e Cascavel vão receber a categoria

A Stock Car volta para Goiânia em novembro. O autódromo Ayrton Senna será palco, no dia 22, na penúltima etapa da temporada 2020. O anúncio foi feito pela organização da categoria, na sexta-feira (4), durante divulgação do restante do calendário que vai até o dia 13 de dezembro. Serão 12 corridas, três delas já concluídas. A abertura da temporada ocorreu justamen...